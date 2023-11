MARCHÉ DE NOËL 11 Rue de Rippe Mognéville, 9 décembre 2023, Mognéville.

Mognéville,Meuse

Marché de Noël dans les granges de la ferme, avec des artisans et artistes locaux.

Ouverture de la boutique de l’Herberie, avec les produits de la ferme et autres saveurs du terroir. Animations, buvette et petite restauration sur place.

Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. 0 EUR.

11 Rue de Rippe L’Herberie de la Saulx

Mognéville 55800 Meuse Grand Est



Christmas market in the farm’s barns, with local craftspeople and artists.

Opening of the Herberie store, with farm products and other local flavours. Entertainment, refreshments and snacks on site.

Free admission.

Mercado de Navidad en los graneros de la granja, con artesanos y artistas locales.

Apertura de la tienda Herberie, con productos de la granja y otros sabores locales. Animación, refrescos y tentempiés in situ.

Entrada gratuita.

Weihnachtsmarkt in den Scheunen des Bauernhofs mit lokalen Handwerkern und Künstlern.

Eröffnung der Boutique de l’Herberie mit Produkten vom Bauernhof und anderen regionalen Köstlichkeiten. Animationen, Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SUD MEUSE