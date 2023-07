FÊTE DES PLANTES / PORTES OUVERTES 11 Rue de Rippe Mognéville, 19 août 2023, Mognéville.

Mognéville,Meuse

Pour la quatrième année, l’Herberie de la Saulx vous ouvre ses portes !

Cette année, c’est l’association « L’Herberie et Cie » qui porte le projet et propose une fête des plantes en même temps que les portes ouvertes de l’Herberie de la Saulx.

Au programme :

– visites de la ferme

– exposition et vente de produits locaux, marché artisanal et de producteurs

– animations autour des plantes et de la nature

– soirée repas (sur réservation) et concert

Entrée gratuite. Informations et réservations sur notre site internet.. Tout public

Samedi 2023-08-19 14:00:00 fin : 2023-08-19 23:55:00. 0 EUR.

11 Rue de Rippe L’Herberie de la Saulx

Mognéville 55800 Meuse Grand Est



For the fourth year, the Herberie de la Saulx opens its doors to you!

This year, the « L’Herberie et Cie » association is in charge of the project, offering a plant festival to coincide with the Herberie de la Saulx open house.

The program includes

– tours of the farm

– exhibition and sale of local products, craft and producers’ market

– plant and nature-related activities

– evening meal (reservation required) and concert

Free admission. Information and reservations on our website.

Por cuarto año consecutivo, la Herberie de la Saulx le abre sus puertas

Este año, la asociación « L’Herberie et Cie » se encarga del proyecto, organizando un festival de plantas que coincide con la jornada de puertas abiertas de la Herberie de la Saulx.

El programa incluye

– visitas a la granja

– exposición y venta de productos locales, artesanía y mercado de productores

– actividades relacionadas con las plantas y la naturaleza

– cena (previa reserva) y concierto

Entrada gratuita. Información y reservas en nuestra web.

Im vierten Jahr öffnet die Herberie de la Saulx ihre Türen für Sie!

Dieses Jahr trägt der Verein « L’Herberie et Cie » das Projekt und bietet gleichzeitig mit dem Tag der offenen Tür der Herberie de la Saulx ein Pflanzenfest an.

Auf dem Programm stehen:

– besichtigungen des Bauernhofs

– ausstellung und Verkauf von lokalen Produkten, Handwerker- und Bauernmarkt

– animationen rund um Pflanzen und Natur

– abendveranstaltung mit Essen (Reservierung erforderlich) und Konzert

Der Eintritt ist frei. Informationen und Reservierungen auf unserer Website.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT SUD MEUSE