Exposition « Paysages Inattendus » chez Livres Books & Co 11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc, 13 octobre 2023

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Jusqu’au 3 Décembre – Exposition « Paysages Inattendus », photographies de Nadia Benchallal chez Livres Books & Co. Vernissage vendredi 13 octobre, à partir de 18h.

C’est à la suite d’un reportage photographique effectué pour le New York Times sur le monde du vin que Nadia Benchallal décide de poursuivre ce travail sur les paysages et une nouvelle génération de femmes et d’hommes convaincue du nécessaire respect d’un sol vivant..

11 Rue de Montmartre Livres Books & Co

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Until December 3 – Exhibition « Paysages Inattendus », photographs by Nadia Benchallal at Livres Books & Co. Opening Friday October 13, from 6pm.

Following a photographic report for the New York Times on the world of wine, Nadia Benchallal decided to pursue her work on landscapes and a new generation of men and women convinced of the need to respect living soil.

Hasta el 3 de diciembre – Exposición « Paysages Inattendus », fotografías de Nadia Benchallal en Livres Books & Co. Inauguración el viernes 13 de octubre, a partir de las 18.00 h.

Tras un reportaje fotográfico sobre el mundo del vino para el New York Times, Nadia Benchallal decidió proseguir su trabajo sobre los paisajes y una nueva generación de hombres y mujeres convencidos de la necesidad de respetar la tierra viva.

Bis zum 3. Dezember – Ausstellung « Paysages Inattendus », Fotografien von Nadia Benchallal bei Livres Books & Co. Vernissage am Freitag, den 13. Oktober, ab 18 Uhr.

Nach einer Fotoreportage für die New York Times über die Welt des Weins beschloss Nadia Benchallal, ihre Arbeit über Landschaften und eine neue Generation von Frauen und Männern fortzusetzen, die von der Notwendigkeit des Respekts für einen lebendigen Boden überzeugt sind.

