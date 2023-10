SPECTACLE – LE TRAIN DES MYSTÈRES 11 rue de Metz Gravelotte Catégories d’Évènement: Gravelotte

Moselle SPECTACLE – LE TRAIN DES MYSTÈRES 11 rue de Metz Gravelotte, 5 novembre 2023, Gravelotte. Gravelotte,Moselle Spectacle de magie et de mentalisme par le magicien Jeb Hammer A partir de 12 ans. Sur réservation. Tout public

11 rue de Metz MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870

Gravelotte 57130 Moselle Grand Est



Magic and mentalism show by magician Jeb Hammer Ages 12 and up. Reservations required Espectáculo de magia y mentalismo a cargo del mago Jeb Hammer A partir de 12 años. Sólo con reserva Zauber- und Mentalismusshow des Zauberers Jeb Hammer Ab 12 Jahren. Auf Reservierung

