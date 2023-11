EXPOSITION : DE-CI, DE-LÀ 11 rue de l’université Saint-Dié-des-Vosges, 7 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Issue de l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg et installée depuis une quinzaine d’années dans les Vosges, l’artiste pluri-disciplinaire Virginie Fossati articule son travail autour du quotidien, des Hommes, de la Nature et de la Poésie.

La BU de l’IUT de Saint-Dié vous invite à découvrir sa série de linogravures, sur le thème du papillon, à travers l’exposition « De-ci, de-là ».. Tout public

Vendredi 2023-11-07 08:15:00 fin : 2023-12-15 18:45:00. 0 EUR.

11 rue de l’université Bibliothèque de l’IUT

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



A graduate of the École des Arts Décoratifs in Strasbourg, Virginie Fossati has been based in the Vosges for the past fifteen years. Her multi-disciplinary work revolves around everyday life, people, nature and poetry.

The BU de l?IUT de Saint-Dié invites you to discover her series of linocuts on the theme of butterflies, in the exhibition « De-ci, de-là ».

Virginie Fossati, licenciada por la École des Arts Décoratifs de Estrasburgo y residente en los Vosgos desde hace quince años, es una artista multidisciplinar cuya obra gira en torno a la vida cotidiana, las personas, la naturaleza y la poesía.

La BU del IUT de Saint-Dié le invita a descubrir su serie de linograbados sobre el tema de las mariposas, en la exposición « De-ci, de-là ».

Die multidisziplinäre Künstlerin Virginie Fossati, die an der École des Arts Décoratifs in Straßburg studiert hat und seit 15 Jahren in den Vogesen lebt, beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit dem Alltag, den Menschen, der Natur und der Poesie.

Die BU des IUT in Saint-Dié lädt Sie ein, ihre Linolschnittserie zum Thema Schmetterling in der Ausstellung « De-ci, de-là » zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES