CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE : L’AFFAIRE VERMEER, QUAND LA SCIENCE SAUVE LE FAUSSAIRE 11 rue de l’université Saint-Dié-des-Vosges, 5 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Conférence théâtralisée d’Emmanuel Bouzy, enseignant-chercheur à l’université de Lorraine, avec Jean-Luc L’Hôte, comédien. Mise en scène Daniel Proia.. Tout public

Jeudi 2023-10-05 14:00:00 fin : 2023-10-05 16:00:00. 0 EUR.

11 rue de l’université IUT – Studio Alice Guy

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Theatrical lecture by Emmanuel Bouzy, teacher-researcher at the University of Lorraine, with Jean-Luc L’Hôte, actor. Directed by Daniel Proia.

Conferencia dramatizada de Emmanuel Bouzy, profesor e investigador de la Universidad de Lorena, con Jean-Luc L’Hôte, actor. Dirigida por Daniel Proia.

Theatralischer Vortrag von Emmanuel Bouzy, Lehrer und Forscher an der Universität Lothringen, mit Jean-Luc L’Hôte, Schauspieler. Regie: Daniel Proia.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES