Cave de Noël – Atelier cocktails de Noël – Domaine Karcher & Fils 11 rue de l’Ours Colmar, 15 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Venez découvrir nos cocktails de Noël et initiez-vous à la mixologie..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 18:00:00. EUR.

11 rue de l’Ours

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover our Christmas cocktails and learn about mixology.

Venga a descubrir nuestros cócteles navideños y aprenda todo sobre mixología.

Entdecken Sie unsere Weihnachtscocktails und lassen Sie sich in die Mixologie einführen.

