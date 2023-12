Exposition sur les libellules 11 Rue de l’Hotel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud, 9 janvier 2024, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 10:00:00

fin : 2024-01-30 19:00:00

La libellule, ce prodige ailé, mène une existence faite de métamorphoses et de défis. Venez contempler de somptueux clichés, et laissez-vous envoûter par la grâce et l’agilité de cette créature fascinante.

Ouvert à tous de 10h à 19h le Lundi, Mardi et Vendredi..

11 Rue de l’Hotel de Ville Maison pour Tous

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par CC Parthenay Gâtine