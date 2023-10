Concert Hélianthe – Sortie de résidence 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud, 25 novembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Pour un concert Hélianthe prenez une larme d’opéra, un nuage d’impressionnisme, relevez le tout d’une pincée d’exotisme, flambez au tango nuevo et agrémentez d’une touche de création originale.

Fermez les yeux, écoutez, savourez..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:15:00. .

11 Rue de l’Hôtel de Ville Maison pour Tous

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For a Helianthe concert, take a tear of opera, a cloud of impressionism, spice it up with a pinch of exoticism, flambé with tango nuevo and add a touch of original creation.

Close your eyes, listen and enjoy.

Para un concierto de Hélianthe, tome una lágrima de ópera, una nube de impresionismo, condiméntelo con una pizca de exotismo, flaméelo con tango nuevo y añádale un toque de creación original.

Cierre los ojos, escuche y disfrute.

Für ein Hélianthe-Konzert nehmen Sie eine Träne der Oper, eine Wolke des Impressionismus, würzen Sie das Ganze mit einer Prise Exotik, flambieren Sie es mit Tango Nuevo und garnieren Sie es mit einer Prise origineller Kreationen.

Schließen Sie die Augen, hören Sie zu, genießen Sie.

Mise à jour le 2023-10-14 par CC Parthenay Gâtine