Après-midi goûter-jeux 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud, 19 novembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Pour s’amuser entre amis ou en famille ! Parce qu’il faut savoir s’amuser, le Nombril du Monde, l’APE de St Aubin et la MPT s’associent pour un après-midi de folie !

Défie tes amis, fais équipe avec mamie, et joue tout l’après-midi ! Grands classiques ou jeux méconnus, le choix t’appartient, il y aura des jeux à disposition pour tous les âges et toutes les envies.

RDV à la MPT de St Aubin, 11 rue de l’hôtel de ville – 79450 St Aubin le Cloud..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

11 Rue de l’Hôtel de Ville MPT de Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Fun for friends and family! The Nombril du Monde, the APE de St Aubin and the MPT are teaming up for an afternoon of fun!

Challenge your friends, team up with Grandma and play all afternoon! Great classics or little-known games, the choice is yours: there will be games for all ages and tastes.

Meet at MPT St Aubin, 11 rue de l’hôtel de ville – 79450 St Aubin le Cloud.

¡Diversión para los amigos y la familia! Porque hay que saber divertirse, ¡el Nombril du Monde, la APE de St Aubin y la MPT se unen para una tarde loca!

Reta a tus amigos, haz equipo con la abuela y ¡a jugar toda la tarde! Tú eliges, desde los grandes clásicos hasta los juegos menos conocidos, para todas las edades y todos los gustos.

Nos vemos en el MPT de St Aubin, 11 rue de l’hôtel de ville – 79450 St Aubin le Cloud.

Spaß mit Freunden oder der Familie! Weil man Spaß haben muss, haben sich der Nombril du Monde, die EV von St Aubin und die MPT für einen verrückten Nachmittag zusammengetan!

Fordere deine Freunde heraus, verbünde dich mit Oma und spiele den ganzen Nachmittag! Ob Klassiker oder unbekannte Spiele, die Wahl liegt bei dir, es gibt Spiele für jedes Alter und jede Lust.

Treffpunkt: MPT de St Aubin, 11 rue de l’hôtel de ville – 79450 St Aubin le Cloud.

