Atelier Jackson Pollock 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud, 12 novembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

L’atelier Peindre Ensemble de la MPT de St Aubin le Cloud vous invite à réaliser une œuvre collective inspirée du peintre américain JACKSON POLLOCK (1912-1956), grand maître de l’expressionnisme abstrait.

Avec nous, revêtu d’une tenue qui ne craint pas les taches, venez vous essayer à l’action painting, aux traits et lignes de toutes les couleurs, splashes, éclaboussures et projections, au couteau, au pinceau, au bâton, etc.

Ouvert à tous, à partir de 12 ans, gratuit, matériel fourni, sans inscription préalable.

Renseignement et RDV : MPT St Aubin le Cloud – 11 rue de l’hôtel de ville – 79450 St Aubin le Cloud.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 12:00:00. .

11 Rue de l’Hôtel de Ville Maison pour Tous

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Peindre Ensemble workshop at MPT St Aubin le Cloud invites you to create a collective work inspired by the American painter JACKSON POLLOCK (1912-1956), a great master of abstract expressionism.

Wearing a stain-resistant outfit, come and try your hand at action painting, with strokes and lines of every color, splashes and splatters, knife, brush, stick and more.

Open to all, aged 12 and over, free, materials supplied, no prior registration required.

Information and appointment: MPT St Aubin le Cloud – 11 rue de l’hôtel de ville – 79450 St Aubin le Cloud

El taller Peindre Ensemble de la MPT de St Aubin le Cloud le invita a crear una obra colectiva inspirada en el pintor estadounidense JACKSON POLLOCK (1912-1956), gran maestro del expresionismo abstracto.

Venga a probar con nosotros el action painting, vestido con un traje a prueba de manchas, con trazos y líneas de todos los colores, salpicaduras, salpicaduras y proyecciones, utilizando un cuchillo, un pincel, un palo, etc.

Abierto a todos, a partir de 12 años, gratuito, material proporcionado, sin inscripción previa.

Información y cita: MPT St Aubin le Cloud – 11 rue de l’hôtel de ville – 79450 St Aubin le Cloud

Das Atelier Peindre Ensemble de la MPT de St Aubin le Cloud lädt Sie ein, ein Gemeinschaftswerk zu schaffen, das von dem amerikanischen Maler JACKSON POLLOCK (1912-1956), einem großen Meister des abstrakten Expressionismus, inspiriert ist.

Versuchen Sie sich mit uns in kleckerfreier Kleidung im Action Painting, mit Strichen und Linien in allen Farben, mit Splashes, Spritzern und Projektionen, mit Messern, Pinseln, Stöcken etc.

Offen für alle ab 12 Jahren, kostenlos, Material wird gestellt, keine vorherige Anmeldung erforderlich.

Informationen und RDV: MPT St Aubin le Cloud – 11 rue de l’hôtel de ville – 79450 St Aubin le Cloud

Mise à jour le 2023-10-26 par CC Parthenay Gâtine