Atelier d’illustration botanique 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud, 1 novembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Après une récolte échantillons sur les rives du Palais venez découvrir comment réaliser votre illustration botanique à l’aquarelle.

Inscription requise

Ouvert à tous à partir de 10 ans

Pensez a votre matériel d’aquarelle ou de dessin si vous avez.

Prix libre.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 16:30:00. .

11 Rue de l’Hôtel de Ville Maison Pour Tous

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



After a sample harvest on the banks of the Palais, come and discover how to create your own botanical illustration in watercolor.

Registration required

Open to everyone aged 10 and over

Don’t forget your watercolor or drawing equipment if you have.

Free admission

Después de recoger muestras a orillas del Palais, venga a descubrir cómo crear su propia ilustración botánica en acuarela.

Inscripción obligatoria

Abierto a partir de 10 años

No olvide su acuarela o su material de dibujo, si dispone de él.

Entrada gratuita

Nach einer Probenernte an den Ufern des Palais erfahren Sie, wie Sie Ihre botanische Illustration mit Aquarellfarben erstellen können.

Eine Anmeldung ist erforderlich

Offen für alle ab 10 Jahren

Denken Sie an Ihre Aquarell- oder Zeichenausrüstung, wenn Sie sie haben.

Freier Preis

Mise à jour le 2023-10-25 par CC Parthenay Gâtine