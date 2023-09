Atelier percussions du monde 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud, 23 septembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Atelier percussions du monde adultes-ados le samedi matin, encadré par le prof de batterie de la MPT de St Aubin, Sébastien Mercier.

Renseignements auprès de Cécile..

2023-09-23 fin : 2023-12-23 12:40:00. .

11 Rue de l’Hôtel de Ville MPT de Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



World percussion workshop for adults and teenagers on Saturday mornings, with drum teacher Sébastien Mercier from MPT St Aubin.

Information from Cécile.

Taller de percusión del mundo para adultos y adolescentes los sábados por la mañana, dirigido por Sébastien Mercier, profesor de percusión de la MPT de St Aubin.

Información de Cécile.

Weltweiter Percussion-Workshop für Erwachsene und Jugendliche am Samstagmorgen, betreut vom Schlagzeuglehrer der MPT St Aubin, Sébastien Mercier.

Informationen bei Cécile.

Mise à jour le 2023-09-23 par CC Parthenay Gâtine