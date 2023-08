Portes Ouvertes de la Maison Pour Tous de St Aubin le Cloud 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud, 3 septembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Une après-midi pour bien démarrer la nouvelle saison : infos, rencontres, inscriptions, ateliers, … Ouvert à TOUS et TOUTES, quel que soit votre lieu d’habitation !.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

11 Rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An afternoon to get the new season off to a good start: information, meetings, registrations, workshops, etc. Open to ALL, wherever you live!

Una tarde para empezar bien la nueva temporada: información, reuniones, inscripciones, talleres, etc. Abierto a TODOS, vivas donde vivas

Ein Nachmittag, um gut in die neue Saison zu starten: Infos, Treffen, Anmeldungen, Workshops, … Offen für ALLE, unabhängig von Ihrem Wohnort!

Mise à jour le 2023-08-20 par CC Parthenay Gâtine