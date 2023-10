CONCERT AU PAPILLON « GRAND MIX » (VOLUME 1) 11 Rue de l’Hôpital Roujan, 18 novembre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Concert « GRAND MIX » avec Pascale LE BIHAN : Vocal

Warren SAXE : piano – accordéon jazz.

Le Papillon accueille 14 personnes par concert et fonctionne sur réservations…

Tarif : 15€ (une boisson offerte).

Accueil public entre 20h et 20h45. Concert à 21h. Pas de restauration sur place..

11 Rue de l’Hôpital

Roujan 34320 Hérault Occitanie



GRAND MIX » concert with Pascale LE BIHAN: Vocal

Warren SAXE : piano – jazz accordion.

Le Papillon welcomes 14 people per concert and operates on reservation…

Price: 15? (one drink included).

Public welcome between 8pm and 8:45pm. Concert at 9pm. No catering on site.

Concierto « GRAND MIX » con Pascale LE BIHAN : Vocal

Warren SAXE : piano – acordeón jazz.

Le Papillon acoge a 14 personas por concierto y requiere reserva…

Precio: 15 euros (una bebida incluida).

Acogida del público entre las 20h00 y las 20h45. Concierto a las 21:00 h. No hay servicio de restauración in situ.

Konzert « GRAND MIX » mit Pascale LE BIHAN: Vocal

Warren SAXE: Klavier – Jazz-Akkordeon.

Le Papillon empfängt 14 Personen pro Konzert und funktioniert nur mit Reservierung…

Preis: 15? (ein Getränk gratis).

Empfang der Öffentlichkeit zwischen 20 Uhr und 20.45 Uhr. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Keine Verpflegung vor Ort.

