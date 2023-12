SPECTACLE – LA TOURNÉE DES PETIT FLOCONS CANTORAMA 11 rue de l’église Montbronn, 1 décembre 2023, Montbronn.

Montbronn,Moselle

Tourbillons de petites histoires et de chansons enneigées pour le temps de l’hiver ou de Noël.

Flocons doux, flocons flous, flocons fous…Flocons doux, flocons flous, flocons givrés…Flocons par centaine, ils forment sa bedaine !Flocons qui se trémoussent, quelle jolie frimousse ! Voici Monsieur Flocon. Un bonhomme charmant. Quand il neige, neige, neige, il revêt son manteau blanc. Ses histoires nous feront fondre de bonheur. Quand ses chansons réchaufferont nos cœurs !

Un spectacle tourbillonnant proposé par la voix chaleureuse d’Hélène Koenig.

À offrir aux petites et aux grandes oreilles pour se réchauffer par temps glacé !

Enfants 3 mois – 5 ans, sur inscription.

Spectacles offerts par le Département de la Moselle.. Enfants

Vendredi 2023-12-01 16:30:00 fin : 2023-12-01 17:00:00. 0 EUR.

11 rue de l’église Bibliothèque municipale de Montbronn

Montbronn 57415 Moselle Grand Est



A whirlwind of snowy stories and songs for winter and Christmas.

Soft snowflakes, fuzzy snowflakes, crazy snowflakes…Soft snowflakes, fuzzy snowflakes, frosty snowflakes…Snowflakes by the hundred, they make up his belly!Wiggling snowflakes, what a pretty face! Meet Monsieur Flocon. A charming fellow. When it snows, snows, snows, he dons his white coat. His stories will melt our hearts. When his songs warm our hearts!

A whirlwind show with the warm voice of Hélène Koenig.

For young and old alike, it’s the perfect way to warm up on a cold day!

Children 3 months – 5 years, with registration.

Shows offered by the Moselle Department.

Un torbellino de pequeños cuentos y canciones nevadas para el invierno y la Navidad.

Copos de nieve suaves, copos de nieve borrosos, copos de nieve locos… Copos de nieve suaves, copos de nieve borrosos, copos de nieve helados… ¡Copos de nieve a cientos, forman su barriga! Copos de nieve que se menean, ¡qué cara más bonita! Te presento a Monsieur Flocon. Un tipo encantador. Cuando nieva, nieva, nieva, se pone su bata blanca. Sus historias nos derretirán el corazón. Y sus canciones nos calentarán el corazón

Un espectáculo torbellino con la cálida voz de Hélène Koenig.

Una delicia para grandes y pequeños, para entrar en calor en un día de frío

Para niños de 3 meses a 5 años, inscripción obligatoria.

Actuaciones por cortesía del Departamento del Mosela.

Wirbelwind aus kleinen Geschichten und verschneiten Liedern für die Winter- oder Weihnachtszeit.

Sanfte Flocken, flockige Flocken, verrückte Flocken…Sanfte Flocken, flockige Flocken, vereiste Flocken…Flocken zu Hunderten, sie bilden seinen Bauch!Flocken, die wackeln, was für ein hübsches Gesicht! Das ist Herr Flocke. Ein charmanter Mann. Wenn es schneit, schneit, schneit, zieht er seinen weißen Mantel an. Seine Geschichten lassen uns vor Glück schmelzen. Wenn seine Lieder unsere Herzen erwärmen!

Eine wirbelnde Show mit der warmen Stimme von Hélène Koenig.

Ein Geschenk für kleine und große Ohren, um sich bei eisigem Wetter aufzuwärmen!

Kinder 3 Monate – 5 Jahre, mit Anmeldung.

Die Aufführungen werden vom Département de la Moselle angeboten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE