Les goûters littéraires 11, rue de l’Eglise Hendaye, 21 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Marie-Paule Ospital présentera son roman « Croix de sang sur Hendaye », autour d’un goûter.

Inscription obligatoire..

2023-10-21

11, rue de l’Eglise Restaurant l’APOSTrophe

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Marie-Paule Ospital will present her novel « Croix de sang sur Hendaye », with a snack.

Registration required.

Marie-Paule Ospital presentará su novela « Croix de sang sur Hendaye », con un aperitivo.

Inscripción obligatoria.

Marie-Paule Ospital stellt ihren Roman « Croix de sang sur Hendaye » (Blutkreuz über Hendaye) vor und lädt zu einem Imbiss ein.

Anmeldung erforderlich.

