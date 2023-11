Concert des Noëlies Bischwiller 11 rue de l’église Bischwiller, 22 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Créé en 1987, le chœur des Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar regroupe une soixantaine de garçons et filles de 7 à 20 ans, scolarisés ou non à Saint-André. Leur point commun ? Aimer chanter !.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 22:00:00. EUR.

11 rue de l’église

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Created in 1987, the Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar choir brings together some sixty boys and girls aged 7 to 20, who may or may not attend school at Saint-André. What do they have in common? A love of singing!

Fundado en 1987, el coro Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar está formado por unos sesenta chicos y chicas de 7 a 20 años, escolarizados o no en Saint-André. ¿Qué tienen en común? Les encanta cantar

Der 1987 gegründete Chor Petits Chanteurs de Saint-André in Colmar besteht aus etwa 60 Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 20 Jahren, die in Saint-André zur Schule gehen oder nicht. Was haben sie gemeinsam? Die Liebe zum Singen!

