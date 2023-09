Exposition Oeuvres d’argile – Clay Works – l’art contemporain 11 rue de l’école Loubès-Bernac, 23 septembre 2023, Loubès-Bernac.

Loubès-Bernac,Lot-et-Garonne

Marcel Speet originaire des Pays-Bas et installé dans le village de Loubès-Bernac est artiste multidisciplinaire qui crée des dessins d’art abstrait, réarrangements et installations. Après avoir vécu presque toutes ses années dans les villes, Marcel Speet a trouvé un endroit plus calme pour vivre et travailler, Loubès Bernac.

Ses œuvres sont influencées par une variété de sources, l’expérience de l’image, l’évolution contemporaine, la nature, l’architecture, la mode et l’histoire personnelle.

Œuvres d’Argile Clay Works vernissage Samedi 23 sept à 14h Showroom Loubès-Bernac

Performances d’Argile réalisés par les visiteurs ClayWalk Performance made by the visitors Séance de Travail en Pleine Conscience : Peinture Invisible sur Tablettes d’Argile Sur rendez-vous ou dans la limite des places disponibles gratuit :

Samedi 23 septembre à 10h30 (maximum 4 personnes) et à 11h00 (maximum 4 perso.

2023-09-23 fin : 2024-04-28

11 rue de l’école

Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Marcel Speet, originally from the Netherlands and based in the village of Loubès-Bernac, is a multidisciplinary artist who creates abstract art drawings, rearrangements and installations. After living most of his life in cities, Marcel Speet found a quieter place to live and work, Loubès Bernac.

His works are influenced by a variety of sources, image experience, contemporary evolution, nature, architecture, fashion and personal history.

?uvres d?Argile Clay Works vernissage Saturday, Sept 23, 2pm Showroom Loubès-Bernac

Clay performances made by the visitors ClayWalk Performance made by the visitors Mindfulness Work Session: Invisible Painting on Clay Tablets By appointment or subject to availability, free of charge :

Saturday, September 23 at 10:30 a.m. (maximum 4 people) and 11:00 a.m. (maximum 4 people)

Marcel Speet, originario de los Países Bajos y afincado en el pueblo de Loubès-Bernac, es un artista multidisciplinar que crea dibujos, reordenaciones e instalaciones de arte abstracto. Tras vivir la mayor parte de su vida en ciudades, Marcel Speet encontró un lugar más tranquilo para vivir y trabajar, Loubès Bernac.

Su obra está influenciada por diversas fuentes, la experiencia de la imagen, la evolución contemporánea, la naturaleza, la arquitectura, la moda y la historia personal.

vernissage de obras de arcilla Sábado 23 de septiembre a las 14.00 h Sala de exposiciones Loubès-Bernac

ClayWalk Performance realizada por los visitantes Sesión de trabajo Mindfulness: Pintura invisible sobre tabletas de arcilla Con cita previa o según disponibilidad, gratuita:

Sábado 23 de septiembre a las 10.30 h (máximo 4 personas) y a las 11.00 h (máximo 4 personas)

Marcel Speet stammt aus den Niederlanden und lebt in dem Dorf Loubès-Bernac. Er ist ein multidisziplinärer Künstler, der abstrakte Kunstzeichnungen, Neuordnungen und Installationen schafft. Nachdem er fast alle seine Jahre in Städten gelebt hatte, fand Marcel Speet einen ruhigeren Ort zum Leben und Arbeiten, Loubès Bernac.

Seine Werke werden von einer Vielzahl von Quellen, Bilderfahrungen, zeitgenössischen Entwicklungen, der Natur, Architektur, Mode und der persönlichen Geschichte beeinflusst.

werke aus Ton Clay Works Vernissage Samstag, 23. Sept. um 14 Uhr Showroom Loubès-Bernac

Tonperformances von Besuchern ClayWalk Performance made by the visitors Achtsame Arbeitssitzung: Unsichtbare Malerei auf Tontafeln Nach Vereinbarung oder im Rahmen der verfügbaren Plätze kostenlos :

Samstag, 23. September um 10:30 Uhr (maximal 4 Personen) und um 11:00 Uhr (maximal 4 Personen)

