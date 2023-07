Fruits rouges d’Argonne 11 rue de l’Ardenne Olizy-Primat, 12 juillet 2023, Olizy-Primat.

Olizy-Primat,Ardennes

Venez cueillir vos fraises, framboises, mûres, myrtilles, cassis et groseilles.Cueillette facturée à la barquetteOuvert de Juin à Août.

11 rue de l’Ardenne

Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est



Come and pick your strawberries, raspberries, blackberries, blueberries, blackcurrants and gooseberries.picking billed by the tray

Venga a recoger sus propias fresas, frambuesas, moras, arándanos, grosellas y caramelos

Kommen Sie und pflücken Sie Ihre Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme