Concert de polyphonies corses 11 rue de l’Ancienne École Jettingen, 17 décembre 2023, Jettingen.

Jettingen,Haut-Rhin

Cet ensemble vocal, souhaite, faire connaître les chants polyphoniques, la culture et les valeurs de solidarité et d’hospitalité qui guident depuis toujours la société corse..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

11 rue de l’Ancienne École

Jettingen 68130 Haut-Rhin Grand Est



This vocal ensemble aims to promote polyphonic singing, culture and the values of solidarity and hospitality that have always guided Corsican society.

El objetivo de este conjunto vocal es promover el canto polifónico, la cultura y los valores de solidaridad y hospitalidad que siempre han guiado a la sociedad corsa.

Dieses Vokalensemble möchte die polyphonen Gesänge, die Kultur und die Werte der Solidarität und Gastfreundschaft, die seit jeher die korsische Gesellschaft leiten, bekannt machen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme du Sundgau