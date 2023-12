Menu de la St Sylvestre | Le Chamoine 11 Rue de l’Ancien Pont Bergerac, 31 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31

Le restaurant le Chamoine vous propose un menu spécial Noël pour le soir du 31 décembre.

Au menu :

Mise en bouche :

VERRINE MOUSSE DE MORTADELLE

ROULÉ AU FROMAGE ET PAPRIKA

SAMOUSSA AU THON

Entrée :

DUO DE FOIE GRAS, PAIN BRIOCHÉ, CHUTNEY DE

MANGUE ET CROUSTILLANT DE CANARD AUX CÈPES,

SAUCE CÈPES.

OU

RISOTTO À LA BASQUAISE COPEAUX DE TRUFFE

Plat :

TERRE ET MER: MAGRET DE CANARD, CÔTELETTE D’

AGNEAU MARINÉE AU SAKARI, DAURADE ROYALE

ET GAMBAS, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET

SAUCE FOIE GRAS.

OU

FILET DE SANDRE EN CROÛTE D’ AMANDES AUX

HERBES, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET

LÉGUMES CROQUANTS, SAUCE SABAYON AU

CHAMPAGNE.

Dessert :

ENTREMET CHOCOLAT NOISETTES CARAMÉLISÉES.

OU

ASSIETTE DE FROMAGES : CABECOU, TOMME AUX NOIX,

OSSAU-IRATY ET CONFITURE DE CERISE.

Coupe Prosecco offerte ..

Le restaurant le Chamoine vous propose un menu spécial Noël pour le soir du 31 décembre.

Au menu :

Mise en bouche :

VERRINE MOUSSE DE MORTADELLE

ROULÉ AU FROMAGE ET PAPRIKA

SAMOUSSA AU THON

Entrée :

DUO DE FOIE GRAS, PAIN BRIOCHÉ, CHUTNEY DE

MANGUE ET CROUSTILLANT DE CANARD AUX CÈPES,

SAUCE CÈPES.

OU

RISOTTO À LA BASQUAISE COPEAUX DE TRUFFE

Plat :

TERRE ET MER: MAGRET DE CANARD, CÔTELETTE D’

AGNEAU MARINÉE AU SAKARI, DAURADE ROYALE

ET GAMBAS, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET

SAUCE FOIE GRAS.

OU

FILET DE SANDRE EN CROÛTE D’ AMANDES AUX

HERBES, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET

LÉGUMES CROQUANTS, SAUCE SABAYON AU

CHAMPAGNE.

Dessert :

ENTREMET CHOCOLAT NOISETTES CARAMÉLISÉES.

OU

ASSIETTE DE FROMAGES : CABECOU, TOMME AUX NOIX,

OSSAU-IRATY ET CONFITURE DE CERISE.

Coupe Prosecco offerte .

Le restaurant le Chamoine vous propose un menu spécial Noël pour le soir du 31 décembre.

Au menu :

Mise en bouche :

VERRINE MOUSSE DE MORTADELLE

ROULÉ AU FROMAGE ET PAPRIKA

SAMOUSSA AU THON

Entrée :

DUO DE FOIE GRAS, PAIN BRIOCHÉ, CHUTNEY DE

MANGUE ET CROUSTILLANT DE CANARD AUX CÈPES,

SAUCE CÈPES.

OU

RISOTTO À LA BASQUAISE COPEAUX DE TRUFFE

Plat :

TERRE ET MER: MAGRET DE CANARD, CÔTELETTE D’

AGNEAU MARINÉE AU SAKARI, DAURADE ROYALE

ET GAMBAS, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET

SAUCE FOIE GRAS.

OU

FILET DE SANDRE EN CROÛTE D’ AMANDES AUX

HERBES, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET

LÉGUMES CROQUANTS, SAUCE SABAYON AU

CHAMPAGNE.

Dessert :

ENTREMET CHOCOLAT NOISETTES CARAMÉLISÉES.

OU

ASSIETTE DE FROMAGES : CABECOU, TOMME AUX NOIX,

OSSAU-IRATY ET CONFITURE DE CERISE.

Coupe Prosecco offerte .

EUR.

11 Rue de l’Ancien Pont Le Chamoine

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides