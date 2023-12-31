Menu de la St Sylvestre | Le Chamoine 11 Rue de l’Ancien Pont Bergerac
Menu de la St Sylvestre | Le Chamoine 11 Rue de l’Ancien Pont Bergerac, 31 décembre 2023, Bergerac.
Bergerac Dordogne
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2023-12-31 19:00:00
fin : 2023-12-31
Le restaurant le Chamoine vous propose un menu spécial Noël pour le soir du 31 décembre.
Au menu :
Mise en bouche :
VERRINE MOUSSE DE MORTADELLE
ROULÉ AU FROMAGE ET PAPRIKA
SAMOUSSA AU THON
Entrée :
DUO DE FOIE GRAS, PAIN BRIOCHÉ, CHUTNEY DE
MANGUE ET CROUSTILLANT DE CANARD AUX CÈPES,
SAUCE CÈPES.
OU
RISOTTO À LA BASQUAISE COPEAUX DE TRUFFE
Plat :
TERRE ET MER: MAGRET DE CANARD, CÔTELETTE D’
AGNEAU MARINÉE AU SAKARI, DAURADE ROYALE
ET GAMBAS, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET
SAUCE FOIE GRAS.
OU
FILET DE SANDRE EN CROÛTE D’ AMANDES AUX
HERBES, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET
LÉGUMES CROQUANTS, SAUCE SABAYON AU
CHAMPAGNE.
Dessert :
ENTREMET CHOCOLAT NOISETTES CARAMÉLISÉES.
OU
ASSIETTE DE FROMAGES : CABECOU, TOMME AUX NOIX,
OSSAU-IRATY ET CONFITURE DE CERISE.
Coupe Prosecco offerte ..
Le restaurant le Chamoine vous propose un menu spécial Noël pour le soir du 31 décembre.
Au menu :
Mise en bouche :
VERRINE MOUSSE DE MORTADELLE
ROULÉ AU FROMAGE ET PAPRIKA
SAMOUSSA AU THON
Entrée :
DUO DE FOIE GRAS, PAIN BRIOCHÉ, CHUTNEY DE
MANGUE ET CROUSTILLANT DE CANARD AUX CÈPES,
SAUCE CÈPES.
OU
RISOTTO À LA BASQUAISE COPEAUX DE TRUFFE
Plat :
TERRE ET MER: MAGRET DE CANARD, CÔTELETTE D’
AGNEAU MARINÉE AU SAKARI, DAURADE ROYALE
ET GAMBAS, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET
SAUCE FOIE GRAS.
OU
FILET DE SANDRE EN CROÛTE D’ AMANDES AUX
HERBES, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET
LÉGUMES CROQUANTS, SAUCE SABAYON AU
CHAMPAGNE.
Dessert :
ENTREMET CHOCOLAT NOISETTES CARAMÉLISÉES.
OU
ASSIETTE DE FROMAGES : CABECOU, TOMME AUX NOIX,
OSSAU-IRATY ET CONFITURE DE CERISE.
Coupe Prosecco offerte .
Le restaurant le Chamoine vous propose un menu spécial Noël pour le soir du 31 décembre.
Au menu :
Mise en bouche :
VERRINE MOUSSE DE MORTADELLE
ROULÉ AU FROMAGE ET PAPRIKA
SAMOUSSA AU THON
Entrée :
DUO DE FOIE GRAS, PAIN BRIOCHÉ, CHUTNEY DE
MANGUE ET CROUSTILLANT DE CANARD AUX CÈPES,
SAUCE CÈPES.
OU
RISOTTO À LA BASQUAISE COPEAUX DE TRUFFE
Plat :
TERRE ET MER: MAGRET DE CANARD, CÔTELETTE D’
AGNEAU MARINÉE AU SAKARI, DAURADE ROYALE
ET GAMBAS, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET
SAUCE FOIE GRAS.
OU
FILET DE SANDRE EN CROÛTE D’ AMANDES AUX
HERBES, POMMES DE TERRE DUCHESSES ET
LÉGUMES CROQUANTS, SAUCE SABAYON AU
CHAMPAGNE.
Dessert :
ENTREMET CHOCOLAT NOISETTES CARAMÉLISÉES.
OU
ASSIETTE DE FROMAGES : CABECOU, TOMME AUX NOIX,
OSSAU-IRATY ET CONFITURE DE CERISE.
Coupe Prosecco offerte .
EUR.
11 Rue de l’Ancien Pont Le Chamoine
Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Mise à jour le 2023-12-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides