24 décembre 2023



Début : 2023-12-24 12:00:00

fin : 2023-12-24 Le restaurant le Chamoine vous propose un menu spécial Noël pour le midi du 24 décembre et du 25 décembre. Au menu :

Entrée :

Noix de St-Jacques poélées, purée de topinambour et asperge verte grillée Plat :

Suprême de poulet farci au mousseline des morilles, pommes de terre fondantes Dessert :

Tarte tatin avec sa boule de glace vanille

Ou

Omelette norvégienne saveur vanille et fraise.

11 Rue de l'Ancien Pont Le Chamoine

Bergerac 24100 Dordogne

