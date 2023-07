Menu du 14 juillet | Le Chamoine 11 Rue de l’Ancien Pont Bergerac, 14 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le restaurant le Chamoine vous propose son menu spécial 14 juillet. Au menu :

Entrées :

Tartare de thon à l’avocat, mangue et coriande

ou

Croustillant d’effiloché de canard aux cèpes

Plats :

Filet de boeuf Rossini, pommes de terre fondantes et légumes croquants, réduction de vin rouge truffé

ou

Filet de dorade grillé à la plancha, risotto crémeux aux petits légumes, sauce pésuillos

Desserts :

Fondant au chocolat, boule glace vanille et crème anglaise

ou

Bavarois aux fruits rouges frais

ou

Assiette de fromage : cabécou, tomme aux noix, brebis aux piments d’Espelette..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

11 Rue de l’Ancien Pont Le Chamoine

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Restaurant Le Chamoine offers a special menu for July 14th. On the menu:

Starters :

Tuna tartare with avocado, mango and coriander

or

Crispy duck effiloché with porcini mushrooms

Main courses :

Beef tenderloin Rossini, fondant potatoes and crisp vegetables, truffled red wine reduction

or

Fillet of sea bream grilled a la plancha, creamy vegetable risotto, pésuillos sauce

Desserts :

Chocolate fondant, scoop of vanilla ice cream and custard

or

Fresh red fruit bavarois

or

Cheese platter: cabécou, tomme with walnuts, ewe with Espelette peppers.

El restaurante Le Chamoine ofrece un menú especial para el 14 de julio. En el menú:

Entrantes :

Tartar de atún con aguacate, mango y cilantro

o

Crujiente de pato effiloché con setas porcini

Platos principales :

Solomillo de ternera Rossini, patatas fundentes y verduras crujientes, reducción de vino tinto trufado

o

Filete de dorada a la plancha, risotto cremoso con verduritas, salsa de pésuillos

Postres :

Fondant de chocolate, bola de helado de vainilla y natillas

o

Bavarois de frutos rojos frescos

o

Tabla de quesos: cabécou, tomme con nueces, oveja con pimientos de Espelette.

Das Restaurant le Chamoine bietet Ihnen sein spezielles Menü für den 14. Juli an. Auf dem Menü:

Vorspeisen :

Thunfischtartar mit Avocado, Mango und Koriander

oder

Knuspriges Entengehacktes mit Steinpilzen

Gerichte:

Rossini-Rinderfilet, Schmelzkartoffeln und knackiges Gemüse, getrüffelte Rotweinreduktion

oder

Gegrilltes Doradenfilet à la plancha, cremiges Risotto mit kleinem Gemüse, Pésuillosauce

Desserts:

Schokoladenfondant, Kugel Vanilleeis und englische Creme

oder

Bavarois mit frischen roten Früchten

oder

Käseteller: Cabécou, Tomme mit Walnüssen, Schafskäse mit Piment d’Espelette.

