Visite « musico-théatralisée » du musée de Vierzon 11 Rue de la Société Française Vierzon, 30 juin 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

En mêlant musique et théâtre, les comédiens de la troupe nous raconteront autrement l’histoire industrielle de Vierzon.

Une déambulation au cœur du musée, riche en surprises et en émotions, pour découvrir les petites et grandes histoire des collections..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

11 Rue de la Société Française

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



The troupe’s actors combine music and theater to tell a different story of Vierzon’s industrial history.

A stroll through the heart of the museum, full of surprises and emotions, to discover the history of the collections, big and small.

Combinando música y teatro, los actores de la compañía nos cuentan una historia diferente de la historia industrial de Vierzon.

Un paseo por el corazón del museo, lleno de sorpresas y emociones, para descubrir las pequeñas y grandes historias de las colecciones.

Mit einer Mischung aus Musik und Theater werden uns die Schauspieler der Truppe die Industriegeschichte von Vierzon auf eine andere Art und Weise erzählen.

Ein Spaziergang durch das Museum, reich an Überraschungen und Emotionen, um die kleinen und großen Geschichten der Sammlungen zu entdecken.

