Visite : la vie des abeilles

11, rue de la Rippe Dompierre-sur-Mont

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 15:00:00

fin : 2024-08-14 17:00:00 . Visite : LA VIE DES ABEILLES – sensibilisation sur les abeilles dans le Jura,

– découverte du travail des abeilles et des transhumances dans notre région,

– recherche de la reine des abeilles dans une petite colonie,

– ruches pédagogiques en exposition,

– dégustation … Tous les mercredis à 15h00, du 3 juillet 2024 au 28 août 2024.

Gratuit. EUR.

11, rue de la Rippe Miel du massif du Jura

Dompierre-sur-Mont 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

