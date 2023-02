Jeux de société à la médiathèque 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

JEUX DE SOCIÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE Entrée libre. À partir de 4 ans Que faire les mercredis de pluie ? La médiathèque ouvre son placard à jeux ! Venez (re)découvrir seul, en famille ou entre amis,…

Entrée libre. À partir de 4 ans

Que faire les mercredis de pluie ? La médiathèque ouvre son placard à jeux !

Venez (re)découvrir seul, en famille ou entre amis, les jeux que nous avons à la médiathèque. Un « loup-garou », un « Qui mange Quoi ? », un « Piratatak » …

De nombreux jeux sont accessibles dès 4 ans, vous pouvez également apporter vos jeux favoris.

Alors, à vos marques, prêts… Jouons !

