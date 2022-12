LES HISTOIRES DU SOIR « EN PYJAMA » – Les Nuits de la Lecture 2023 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

LES HISTOIRES DU SOIR « EN PYJAMA » – Les Nuits de la Lecture 2023 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer, 21 janvier 2023, Batz sur mer. LES HISTOIRES DU SOIR « EN PYJAMA » – Les Nuits de la Lecture 2023 Samedi 21 janvier 2023, 18h00 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer DANS LE CADRE DE LA NUIT DE LA LECTURE, LA MÉDIATHEQUE VOUS PROPOSE : LES HISTOIRES DU SOIR « EN PYJAMA » Samedi 21 janvier, de 18h à 19h30 À la médiathèque Lectures réalisées par Stéphanie PIC… 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}] DANS LE CADRE DE LA NUIT DE LA LECTURE, LA MÉDIATHEQUE VOUS PROPOSE : LES HISTOIRES DU SOIR « EN PYJAMA »

Samedi 21 janvier, de 18h à 19h30

À la médiathèque

Lectures réalisées par Stéphanie PICAUD, de « Lire pour toi ». Avant de s’endormir, une histoire ! Accompagnés de leurs parents, les enfants en pyjama, oreiller sous le bras et doudou à la main, découvrent et savourent sous la couette bien douillette de la médiathèque, les lectures à voix haute d’albums jeunesse. Une petite collation réconfortante sera offerte à la fin de la séance.

>> Réservation indispensable : 02.40.23.89.51 ou mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

