À l’approche des fêtes de Noël, venez partager un moment complice et ludique avec vos enfants autour d’un art japonais. Vous découvrirez les joies du pliage du tissu tout en les sensibilisant à un… 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}, {« link »: « http://www.mediatheque.batzsurmer.fr »}] À l’approche des fêtes de Noël, venez partager un moment complice et ludique avec vos enfants autour d’un art japonais. Vous découvrirez les joies du pliage du tissu tout en les sensibilisant à une pratique éco-citoyenne de réduction des déchets. Public familial : adultes (parents, grands-parents, proches, etc.) et enfants à partir de 5/6 ans >> Gratuit.

Inscription indispensable à la médiathèque municipale 11 rue de la Plage / mediatheque@mairie-batzsurmer.fr / 02.40.23.89.51 / Renseignements : www.mediatheque.batzsurmer.fr

