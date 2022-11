Atelier création de cartes pop-up de Noël 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Atelier créatif « Pop-up carte de Noël » avec l'illustratrice Gwladys BERTRAND.

Pendant cet atelier, une carte Pop-up sera réalisée avec son décor de forêt d'hiver, le Père Noël bien sûr, un beau s…

Pendant cet atelier, une carte Pop-up sera réalisée avec son décor de forêt d’hiver, le Père Noël bien sûr, un beau sapin et des petits personnages à peindre à l’aquarelle, à vos pinceaux !

Technique mixte : aquarelle, feutres, crayons de couleur, découpage et collage. >> Gratuit.

Inscription indispensable à la médiathèque municipale 11 rue de la Plage / mediatheque@mairie-batzsurmer.fr / 02.40.23.89.51 / Renseignements : www.mediatheque.batzsurmer.fr

