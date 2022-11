Atelier Lettre au père Noël 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Atelier Lettre au père Noël 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 3 décembre 2022, Batz sur mer. Atelier Lettre au père Noël Samedi 3 décembre, 15h00 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

Gratuit: 0

À partir de 5 ans Pour le lancement de Mon noël à Batz-sur-Mer, la médiathèque propose aux enfants de venir écrire et personnaliser leurs lettres au Père Noël. Ils pourront ensuite poster leur… 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}, {« link »: « http://www.mediatheque.batzsurmer.fr »}] À partir de 5 ans



Pour le lancement de Mon noël à Batz-sur-Mer, la médiathèque propose aux enfants de venir écrire et personnaliser leurs lettres au Père Noël. Ils pourront ensuite poster leur lettre depuis la boîte aux lettres présente le même jour, au marché de Noël, en face de la médiathèque sur la place du Mûrier ! Ça sera aussi l’occasion de participer à la décoration du sapin de la médiathèque. >> Gratuit.

Inscription indispensable à la médiathèque municipale 11 rue de la Plage / mediatheque@mairie-batzsurmer.fr / 02.40.23.89.51 / Renseignements : www.mediatheque.batzsurmer.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T15:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Adresse 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Departement Loire-Atlantique

11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz-sur-mer/

Atelier Lettre au père Noël 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 2022-12-03 was last modified: by Atelier Lettre au père Noël 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 3 décembre 2022 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Batz-sur-Mer

Batz sur mer Loire-Atlantique