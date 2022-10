Soirée musicale « La Gourmandise » par « Paroles de livres » 11 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer

Soirée musicale « La Gourmandise » par « Paroles de livres » 11 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 29 octobre 2022, . Soirée musicale « La Gourmandise » par « Paroles de livres » Samedi 29 octobre, 19h00 11 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer Samedi 29 octobre à 19h, Salle des Fêtes Spectacle tout public, à partir de 12 ans (durée 1h30) Associons le plaisir des mots et celui des mets! Suivez-nous au pays des gourmandises à travers… 11 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer 11 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer 44740 [{« link »: « mailto:mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}] Samedi 29 octobre à 19h,

Salle des Fêtes

Spectacle tout public, à partir de 12 ans (durée 1h30) Associons le plaisir des mots et celui des mets! Suivez-nous au pays des gourmandises à travers des histoires fondantes et savoureuses, qui éveillent les papilles et les oreilles. Venez déguster des propos sucrés et salés qui feront ressurgir des souvenirs d’enfance. Musique, chansons et lectures de textes vous accompagneront tout au long de ce voyage gourmand. Gratuit Réservation indispensable auprès de la médiathèque au 02.40.23.89.51 ou sur mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T19:00:00+02:00

2022-10-29T20:30:00+02:00

Détails Autres Lieu 11 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer Adresse 11 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer lieuville 11 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer

11 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//