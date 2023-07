Portes ouvertes à la miellerie l’Asnoisien 11 Rue de la Pierre du Theil Civray, 22 juillet 2023, Civray.

Civray,Vienne

La boutique de l’Asnoisien sera ouverte et on pourra voir le travail de l’apiculteur dans son laboratoire à l’extraction du miel grâce à un couloir sécurisé pour la visite. On pourra visiter l’exploitation, déguster des produits et échanger avec l’apiculteur..

2023-07-22 fin : 2023-07-23 19:00:00. .

11 Rue de la Pierre du Theil

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Asnoisien store will be open, and visitors will be able to see the beekeeper at work in his laboratory, extracting honey in a secure corridor. Visitors can tour the farm, taste the products and chat with the beekeeper.

La tienda Asnoisien estará abierta y los visitantes podrán ver al apicultor trabajando en su laboratorio extrayendo la miel, gracias a un pasillo seguro para visitantes. Los visitantes podrán recorrer la granja, degustar los productos y charlar con el apicultor.

Die Boutique de l’Asnoisien wird geöffnet sein und man kann die Arbeit des Imkers in seinem Labor bei der Honiggewinnung dank eines für Besucher gesicherten Korridors sehen. Man kann den Betrieb besichtigen, Produkte probieren und sich mit dem Imker austauschen.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou