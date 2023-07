SPECTACLE : PUISQUE C’EST COMME ÇA JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE 11 Rue de la Louvière Épinal, 13 mars 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

« Moi, Anja Karinskaya, je serai la plus grande compositrice de tous les temps. »

Notre histoire commence par une grande colère, quand dans sa classe de musique, Anya dévoile son désir d’écrire un opéra, et que la directrice lui explique que les grandes compositrices, ça n’existe pas. Une colère d’enfant qui fait claquer les portes et trembler les murs. Une colère russe. Pleine de colères plus anciennes encore.

Depuis qu’Anya a eu 12 ans les regards ont changé. Ceux des hommes, ceux des femmes. Ceux de ses camarades. Anya est trop intense : elle rit trop fort, elle pleure trop fort. Elle change de couleur de cheveux toutes les semaines et de projets d’avenir tous les mois.

Pour Anya, la musique, c’est sa langue maternelle. C’est le violon de son père, le piano de sa mère, les chansons russes de son grand-père Vassa qui était chef d’orchestre à l’Opéra de Moscou.

Puisque c’est comme ça, elle s’enferme dans sa chambre pour faire son opéra toute seule. Elle convoque l’inspiration : les fantômes du passé, son folklore ancestral tout autant que les riffs des guitares électriques de ses idoles contemporaines…

A travers la révolte d’Anya, c’est bien la force d’autonomie d’une toute jeune fille qui nous intéresse. Mais aussi l’assurance que les colères d’enfants, loin de n’être que des caprices, sont parfois d’immenses puissances de réinvention.

Avec le soutien de Exco

Ecriture, composition, mise en scène et scénographie : Claire Diterzi

Conseiller texte et dramaturgique : Kevin Keiss

Interprétation : Anaïs de Faria, soprano

Régie générale : Jean Paul Duché et Thomas Delacroix

Production : Je garde le chien

A partir de 5 ans. Enfants

Mercredi 2024-03-13 15:00:00 fin : 2024-03-13 15:45:00. 5.5 EUR.

11 Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière

Épinal 88000 Vosges Grand Est



« I, Anja Karinskaya, will be the greatest composer of all time. »

Our story begins with a great deal of anger, when Anya reveals her desire to write an opera in her music class, and the headmistress tells her that there’s no such thing as a great female composer. A child?s anger that makes doors slam and walls shake. A Russian anger. Full of even older angers.

Since Anya turned 12, the way people look at her has changed. Those of men, those of women. Those of her friends. Anya is too intense: she laughs too hard, cries too hard. She changes her hair color every week and her plans for the future every month.

For Anya, music is her mother tongue. It’s her father’s violin, her mother’s piano, the Russian songs of her grandfather Vassa, who was a conductor at the Moscow Opera.

Since that’s the way it is, she locks herself away in her room to create her opera all by herself. She summons inspiration: the ghosts of the past, her ancestral folklore as much as the electric guitar riffs of her contemporary idols…

Anya?s rebellion shows us the strength of a young girl?s autonomy. But also the assurance that children?s tantrums, far from being mere whims, are sometimes immense powers of reinvention.

With the support of Exco

Writing, composition, direction and set design: Claire Diterzi

Text and dramaturgy consultant: Kevin Keiss

Performance: Anaïs de Faria, soprano

Stage management: Jean Paul Duché and Thomas Delacroix

Production: Je garde le chien

For ages 5 and up

« Yo, Anja Karinskaya, seré la mejor compositora de todos los tiempos

Nuestra historia comienza con un gran enfado, cuando Anya revela en su clase de música su deseo de escribir una ópera y la directora le dice que no existen los grandes compositores. Una ira infantil que hace que las puertas se cierren de golpe y las paredes tiemblen. Cólera rusa. Lleno de enfados aún mayores.

Desde que Anya cumplió 12 años, las opiniones de la gente han cambiado. La de los hombres y las mujeres. Las de sus amigos. Anya es demasiado intensa: ríe demasiado, llora demasiado. Cambia de color de pelo cada semana y de planes de futuro cada mes.

Para Anya, la música es su lengua materna. Es el violín de su padre, el piano de su madre, las canciones rusas de su abuelo Vassa, que fue director de orquesta en la Ópera de Moscú.

Así que se encierra en su habitación para crear su ópera ella sola. Invoca la inspiración: los fantasmas del pasado, su folclore ancestral tanto como los riffs de guitarra eléctrica de sus ídolos contemporáneos…

La rebelión de Anya nos muestra la fuerza de la autonomía de una niña. Pero también la certeza de que las rabietas infantiles, lejos de ser meros caprichos, son a veces inmensos poderes de reinvención.

Con el apoyo de Exco

Escritura, composición, dirección y escenografía: Claire Diterzi

Texto y asesoría dramatúrgica: Kevin Keiss

Interpretación: Anaïs de Faria, soprano

Dirección de escena: Jean Paul Duché y Thomas Delacroix

Producción: Je garde le chien

A partir de 5 años

« Ich, Anja Karinskaja, werde die größte Komponistin aller Zeiten sein »

Unsere Geschichte beginnt mit einem großen Zorn, als Anja in ihrer Musikklasse ihren Wunsch, eine Oper zu schreiben, offenbart und die Direktorin ihr erklärt, dass es keine großen Komponistinnen gibt. Es ist der Zorn eines Kindes, der die Türen zuschlagen und die Wände wackeln lässt. Ein russischer Zorn. Voller noch älterer Wutanfälle.

Seit Anya 12 Jahre alt ist, haben sich die Blicke verändert. Die der Männer, die der Frauen. Die ihrer Mitschüler. Anya ist zu intensiv: Sie lacht zu laut, sie weint zu laut. Sie ändert jede Woche ihre Haarfarbe und jeden Monat ihre Zukunftspläne.

Für Anya ist Musik ihre Muttersprache. Die Geige ihres Vaters, das Klavier ihrer Mutter und die russischen Lieder ihres Großvaters Wassa, der Dirigent an der Moskauer Oper war.

Da das so ist, schließt sie sich in ihrem Zimmer ein, um ihre Oper alleine zu machen. Sie ruft die Inspiration herbei: die Geister der Vergangenheit, die Folklore ihrer Vorfahren und die Riffs der elektrischen Gitarren ihrer zeitgenössischen Idole…

Anyas Revolte ist die Kraft der Autonomie eines jungen Mädchens, die uns interessiert. Aber auch die Gewissheit, dass die Wut von Kindern nicht nur Launen sind, sondern manchmal eine enorme Kraft der Neuerfindung.

Mit der Unterstützung von Exco

Schriftstellerei, Komposition, Regie und Bühnenbild: Claire Diterzi

Text- und Dramaturgieberater: Kevin Keiss

Darsteller: Anaïs de Faria, Sopran

Allgemeine Regie: Jean Paul Duché und Thomas Delacroix

Produktion: Je garde le chien

Ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION