SPECTACLE: BOLÉRO 11 Rue de la Louvière Épinal, 6 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Boléro est comme un grand terrain de jeu où tout est possible, car cette musique inspire l’innocence de l’enfance.

Le Boléro de Ravel est l’œuvre musicale la plus jouée au monde, la plus populaire, la plus présente dans l’inconscient collectif. La danser aujourd’hui dans un esprit libre et joyeux, pour parler à toutes les générations, est le souhait de Gilles Verièpe.

Au-delà de son rythme implacable et hypnotique, c’est l’allégresse de l’œuvre que l’artiste souhaite partager. « Son » Boléro se danse à deux, pour rendre compte, sur un mode léger mais intrinsèquement intelligent, des possibilités infinies du corps en mouvement.

Gilles Verièpe compose donc une chorégraphie ludique pleine de surprises, faite de mouvements et de ruptures. Il explore le geste du jeu de l’enfance, libérateur, joyeux et léger. Il mêle les genres de danse et puise dans les gestes du quotidien. La spontanéité et la pulsion de vie dominent. Et le duo nous prend à revers, se jouant de la mélodie, du tempo et même de la danse, rien que pour le plaisir !

Compagnie DK59. Tout public

Mercredi 2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 15:45:00. 5.5 EUR.

11 Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Boléro is like a vast playground where anything is possible, because this music inspires the innocence of childhood.

Ravel?s Bolero is the most frequently performed musical work in the world, the most popular, the most present in the collective unconscious. Gilles Verièpe?s wish is to dance it today in a free and joyful spirit, appealing to all generations.

Beyond its relentless, hypnotic rhythm, it is the joy of the work that the artist wishes to share. his « Boléro » is danced by two, to reflect the infinite possibilities of the body in movement, in a light-hearted yet intrinsically intelligent way.

Gilles Verièpe creates a playful choreography full of surprises, movement and rupture. He explores the gesture of childhood play, liberating, joyful and light. He mixes dance genres and draws on everyday gestures. Spontaneity and the drive to live dominate. And the duo takes us by surprise, playing with melody, tempo and even dance, just for the fun of it!

Compagnie DK59

Boléro es como un inmenso patio de recreo donde todo es posible, porque esta música inspira la inocencia de la infancia.

El Bolero de Ravel es la obra musical más interpretada del mundo, la más popular, la más presente en el inconsciente colectivo. Gilles Verièpe quiere bailarlo hoy con un espíritu libre y alegre que atraiga a todas las generaciones.

Más allá de su ritmo implacable e hipnótico, es la alegría de la obra lo que el artista quiere compartir. « Su Boléro es una danza para dos, una expresión desenfadada pero intrínsecamente inteligente de las infinitas posibilidades del cuerpo en movimiento.

Gilles Verièpe ha compuesto una coreografía lúdica y llena de sorpresas, hecha de movimientos y rupturas. Explora el gesto del juego infantil, liberador, alegre y ligero. Mezcla géneros de danza y se inspira en gestos cotidianos. Dominan la espontaneidad y la pulsión de vivir. Y el dúo nos toma por sorpresa, jugando con la melodía, el tempo e incluso la danza, ¡por pura diversión!

Compañía DK59

Bolero ist wie ein großer Spielplatz, auf dem alles möglich ist, denn diese Musik inspiriert die Unschuld der Kindheit.

Ravels Bolero ist das meistgespielte Musikwerk der Welt, das beliebteste und im kollektiven Unterbewusstsein am stärksten präsent ist. Gilles Verièpe möchte es heute in einem freien und fröhlichen Geist tanzen, um alle Generationen anzusprechen.

Über den unerbittlichen und hypnotischen Rhythmus hinaus möchte der Künstler die Fröhlichkeit des Werkes teilen. « Sein Bolero wird zu zweit getanzt, um die unendlichen Möglichkeiten des Körpers in Bewegung auf eine leichte, aber intelligente Art und Weise darzustellen.

Gilles Verièpe komponiert eine spielerische Choreografie voller Überraschungen, die aus Bewegungen und Brüchen besteht. Er erforscht die Geste des Spiels aus der Kindheit, die befreiend, fröhlich und leicht ist. Er vermischt die Tanzgenres und schöpft aus den Gesten des Alltags. Spontaneität und Lebenstrieb dominieren. Und das Duo überrumpelt uns, indem es mit der Melodie, dem Tempo und sogar mit dem Tanz spielt – nur zum Vergnügen!

Kompanie DK59

Mise à jour le 2023-06-27 par OT EPINAL ET SA REGION