SPECTACLE: DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN 11 Rue de la Louvière Épinal, 21 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

À travers cette nouvelle création, Thierry Collet croise récits de vie et tours de magie pour évoquer le monde intérieur du magicien. Il invite les spectateurs à une rencontre très personnelle, leur livrant sa passion pour la magie, exposant le parcours initiatique qui l’a amené à en faire son métier. Il revient sur les expériences fondatrices et les « grandes illusions » qui ont jalonné son parcours, l’obsession d’une pratique gestuelle et corporelle exigeante basée sur le défi, le désir de se confronter en permanence à l’impossible, le goût pour le secret et le mensonge, le besoin de fabriquer du mystère pour les autres afin de mieux s’en protéger soi-même. Être magicien, c’est un métier mais c’est avant tout un état, une perception particulière des choses, un intérêt pour les failles, les anomalies, un regard « de travers ».

Ce rendez-vous propose une démarche sensible et intime : transmettre et partager ce regard si particulier que le magicien porte sur le monde, sur sa pratique et sur lui-même.

Le spectacle relate les années d’apprentissage, les années 1980/1990. Thierry raconte ses premiers congrès de magie, la découverte de ce milieu très masculin et machiste – les rares femmes présentes sont les partenaires qu’on coupe en morceaux – il évoque la transmission des secrets – qui se vendent ou qui se volent – et l’exigence de l’entrainement technique. Après plusieurs spectacles de mentalisme, Thierry aborde une magie centrée sur la dextérité, l’engagement du corps et du geste, voire la mise en danger du magicien.

Nous attirons votre attention sur le fait que Thierry Collet se met complètement à nu au cours d’une courte scène du spectacle.

Compagnie Le Phalène

Concepteur et interprète : Thierry Collet, artiste associé à Scènes Vosges

Metteur en scène : Eric Didry. Tout public

Mardi 2023-11-21 20:30:00 fin : 2023-11-21 21:30:00. 17 EUR.

11 Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière

Épinal 88000 Vosges Grand Est



In this new creation, Thierry Collet combines life stories and magic tricks to evoke the inner world of the magician. He invites the audience into a very personal encounter, sharing his passion for magic and the path that led him to make it his profession. He looks back on the founding experiences and « grand illusions » that have marked his career, the obsession with a demanding body and body language based on challenge, the desire to constantly confront the impossible, the taste for secrecy and lies, the need to create mystery for others in order to better protect oneself from it. Being a magician is a profession, but above all it’s a state of being, a particular perception of things, an interest in flaws and anomalies, a « crooked » way of looking at things.

This event proposes a sensitive and intimate approach: to transmit and share the very special way in which magicians look at the world, their practice and themselves.

The show recounts Thierry?s apprenticeship years, from 1980 to 1990. Thierry recounts his first magic conventions, the discovery of this very masculine and macho environment? the few women present are the partners who are cut up into pieces? he evokes the transmission of secrets? which can be sold or stolen? and the demands of technical training. After a number of mentalism shows, Thierry now turns his attention to magic centered on dexterity, the commitment of body and gesture, and even putting the magician in danger.

We draw your attention to the fact that Thierry Collet is completely naked during a short scene in the show.

Compagnie Le Phalène

Designer and performer: Thierry Collet, associate artist at Scènes Vosges

Director: Eric Didry

En esta nueva producción, Thierry Collet combina historias de vida y trucos de magia para evocar el mundo interior del mago. Invita al público a un encuentro muy personal, compartiendo su pasión por la magia y explicando el camino que le llevó a hacer de ella su profesión. Repasa las experiencias fundamentales y las « grandes ilusiones » que han marcado su carrera, la obsesión por un lenguaje corporal exigente basado en el desafío, el deseo de enfrentarse constantemente a lo imposible, el gusto por el secreto y la mentira, la necesidad de crear misterio para los demás con el fin de protegerse mejor a sí mismo. Ser mago es una profesión, pero sobre todo es un estado del ser, una percepción particular de las cosas, un interés por los defectos y las anomalías, una forma « torcida » de ver las cosas.

Este evento adopta un enfoque sensible e íntimo, transmitiendo y compartiendo la manera tan especial que tienen los magos de ver el mundo, su práctica y a sí mismos.

El espectáculo narra los años de aprendizaje, 1980/1990. Thierry relata sus primeras convenciones de magia, el descubrimiento de este entorno tan masculino y machista -las pocas mujeres presentes son las compañeras a las que cortan en pedazos-, la transmisión de secretos -que se pueden vender o robar- y las exigencias de la formación técnica. Tras varios espectáculos de mentalismo, Thierry aborda ahora una forma de magia que se centra en la destreza, el compromiso físico y los gestos, e incluso en poner al mago en peligro.

Thierry Collet aparece completamente desnudo durante una breve escena del espectáculo.

Compañía Le Phalène

Diseñador e intérprete: Thierry Collet, artista asociado de Scènes Vosges

Director: Eric Didry

In seiner neuen Kreation verbindet Thierry Collet Lebensgeschichten mit Zaubertricks, um die innere Welt des Zauberers zu beschreiben. Er lädt die Zuschauer zu einer sehr persönlichen Begegnung ein, erzählt ihnen von seiner Leidenschaft für die Zauberei und von der Initiationsreise, die ihn dazu gebracht hat, die Zauberei zu seinem Beruf zu machen. Er spricht über die grundlegenden Erfahrungen und die « großen Illusionen », die seinen Werdegang geprägt haben, die Besessenheit von einer anspruchsvollen, auf Herausforderungen basierenden Körper- und Bewegungspraxis, den Wunsch, sich ständig mit dem Unmöglichen zu konfrontieren, die Vorliebe für das Geheimnis und die Lüge, das Bedürfnis, für andere ein Geheimnis zu schaffen, um sich selbst besser davor schützen zu können. Zauberer zu sein ist ein Beruf, aber es ist vor allem ein Zustand, eine besondere Wahrnehmung der Dinge, ein Interesse an Rissen, Anomalien und einem « schiefen » Blick.

Diese Veranstaltung bietet einen sensiblen und intimen Ansatz: die Vermittlung und das Teilen dieses ganz besonderen Blicks, den der Zauberer auf die Welt, auf seine Praxis und auf sich selbst hat.

Die Show erzählt von den Lehrjahren, den Jahren 1980/1990. Thierry erzählt von seinen ersten Zauberkongressen, von der Entdeckung dieses sehr männlichen und machistischen Milieus – die wenigen Frauen sind die Partner, die man in Stücke schneidet -, von der Weitergabe von Geheimnissen – die man verkaufen oder stehlen kann – und von den Anforderungen des technischen Trainings. Nach mehreren Mentalistenshows beschäftigt sich Thierry nun mit einer Zauberkunst, die sich auf Fingerfertigkeit, Körpereinsatz und Gesten konzentriert und den Zauberer sogar in Gefahr bringt.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Thierry Collet sich in einer kurzen Szene der Show völlig entblößt.

Compagnie Le Phalène

Konzept und Darsteller: Thierry Collet, mit Scènes Vosges assoziierter Künstler

Regisseur: Eric Didry

Mise à jour le 2023-06-29 par OT EPINAL ET SA REGION