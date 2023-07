SPECTACLE: POURTANT CHACUN TUE CE QU’IL AIME 11 Rue de la Louvière Épinal, 14 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Pourtant chacun tue ce qu’il aime écrit un rituel d’automne aussi puissant que délicat qui rend hommage à l’animal et au vivant.

Pour la création de ce spectacle, Camille Mutel s’est rendue à la rencontre des habitants afin de découvrir les rituels qui souvent appartiennent au patrimoine rural.

Elle transforme les gestuelles paysannes, notamment celles de tuer pour se nourrir – « cueillir le vivant » – en actes chorégraphiques, les honore comme faisant partie d’un cycle qui va de la naissance à la mort en passant par le fait de prendre soin. Les deux danseurs tantôt chasseurs, cueilleurs ou semeurs, tantôt bêtes, tissent une relation ténue à l’animal, plurielle et respectueuse. Parfois bourreaux, parfois complices, sauvages ou apprivoisés, ils dessinent un espace au fil de leur passage, marqué par leurs empreintes et leurs traces. Les scènes se composent comme autant de variations qui saluent la possibilité d’un renouvellement, la métamorphose ; l’animal et son potentiel de résurrection.. Tout public

Mardi 2023-11-14 20:30:00 fin : 2023-11-14 21:15:00. 17 EUR.

11 Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Yet everyone kills what they love, in a powerful yet delicate autumn ritual that pays tribute to animals and the living.

For the creation of this show, Camille Mutel went out to meet local people to discover the rituals that are often part of their rural heritage.

She transforms peasant rituals, in particular those of killing for food? she transforms peasant rituals, particularly those of killing to feed oneself – « gathering the living » – into choreographic acts, honoring them as part of a cycle that extends from birth to death, including the act of caring. The two dancers, sometimes hunters, gatherers or sowers, sometimes beasts, weave a tenuous relationship with the animal, plural and respectful. Sometimes executioners, sometimes accomplices, wild or tamed, they draw a space as they pass, marked by their imprints and traces. The scenes are composed like so many variations that salute the possibility of renewal, metamorphosis; the animal and its potential for resurrection.

Sin embargo, cada uno mata lo que ama, en un poderoso y delicado ritual otoñal que rinde homenaje a los animales y a los seres vivos.

Para crear este espectáculo, Camille Mutel salió al encuentro de la población local para descubrir los rituales que a menudo forman parte de su patrimonio rural.

Ella transforma los rituales campesinos, en particular los de matar para alimentarse.. camille Mutel transforma los rituales campesinos, en particular los de matar para alimentarse – « reunir a los vivos »- en actos coreográficos, honrándolos como parte de un ciclo que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por el acto de cuidar. Los dos bailarines, a veces cazadores, recolectores o sembradores, a veces bestias, tejen una tenue relación con el animal, plural y respetuosa. A veces verdugos, a veces cómplices, salvajes o domesticados, crean un espacio a su paso, marcado por sus huellas y rastros. Las escenas se componen como otras tantas variaciones que saludan la posibilidad de renovación, de metamorfosis; el animal y su potencial de resurrección.

Doch jeder tötet, was er liebt schreibt ein ebenso kraftvolles wie feinfühliges Herbstritual, das dem Tier und dem Lebendigen huldigt.

Für dieses Stück hat Camille Mutel die Einwohner besucht, um die Rituale zu entdecken, die oft zum ländlichen Erbe gehören.

Sie verwandelt die bäuerlichen Gesten, insbesondere die des Tötens, um sich zu ernähren ? « in choreografische Akte um und würdigt sie als Teil eines Zyklus, der von der Geburt über die Pflege bis zum Tod reicht. Die beiden Tänzer, die mal Jäger, Sammler oder Sämann, mal Tier sind, bauen eine zarte Beziehung zum Tier auf, die vielfältig und respektvoll ist. Manchmal sind sie Henker, manchmal Komplizen, wild oder gezähmt, sie zeichnen einen Raum, der von ihren Fußabdrücken und Spuren geprägt ist. Die Szenen sind wie Variationen aufgebaut, die die Möglichkeit der Erneuerung, der Metamorphose, des Tieres und seines Auferstehungspotenzials würdigen.

