CONFERENCE: ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES 11 Rue de la Louvière Épinal, 8 novembre 2023, Épinal.

Une conférence burlesque et explosive sur les contes de fées !

Madame Train est la plus grande spécialiste en France des contes de fées. Elle en connaît 998 sur le bout des doigts. Personnalité très réaliste, autoritaire et sans aucune imagination, elle tient une conférence sur les contes, assistée de Mademoiselle Carton, personnalité joyeuse, espiègle et maladroite.

Peu à peu les difficultés que va rencontrer la conférencière vont mettre à mal ses certitudes et délivrer son assistante vers une émancipation salvatrice.

La conférence burlesque que nous proposent Agnès Larroque et Laure Seguette repose sur la tradition des contes d’avertissement afin de mettre en garde la jeunesse contre les dangers qu’elle encoure dans le monde qui l’entoure. Le jeu burlesque, le théâtre d’objet et la magie sont autant de moyens d’aborder des thèmes graves comme l’abandon, la violence et la mort. À travers les deux grandes figures du duo burlesque : l’oppresseur et l’opprimé, le rire fait réfléchir aux stéréotypes dont les enfants sont parfois vecteurs ou victimes.

On vous raconte des histoires, c’est mettre en mouvement l’imagination des enfants, leur capacité à s’évader et à comprendre par eux-mêmes afin qu’ils ne s’en laissent pas conter…

Compagnie du Détour. Enfants

Mercredi 2023-11-08 15:00:00 fin : 2023-11-08 16:00:00. 5.5 EUR.

11 Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière

Épinal 88000 Vosges Grand Est



A burlesque and explosive lecture on fairy tales!

Madame Train is France’s foremost expert on fairy tales. She knows 998 of them inside out. A down-to-earth, authoritarian personality with no imagination whatsoever, she holds a lecture on fairy tales, assisted by Mademoiselle Carton, a cheerful, mischievous and clumsy personality.

Little by little, the difficulties the lecturer encounters will challenge her certainties and deliver her assistant towards a saving emancipation.

Agnès Larroque and Laure Seguette?s burlesque lecture is based on the tradition of cautionary tales, designed to warn young people of the dangers they face in the world around them. Burlesque, object theater and magic are all used to tackle serious themes such as abandonment, violence and death. Through the two great figures of the burlesque duo: the oppressor and the oppressed, laughter makes us reflect on the stereotypes of which children are sometimes the vectors or victims.

On vous raconte des histoires is all about getting children?s imaginations moving, their ability to escape and understand for themselves, so that they don?t let themselves be fooled?

Compagnie du Détour

¡Una conferencia burlesca y explosiva sobre los cuentos de hadas!

Madame Train es la mayor experta francesa en cuentos de hadas. Conoce al dedillo 998 de ellos. Con los pies en la tierra, autoritaria y sin imaginación alguna, imparte una conferencia sobre los cuentos de hadas, asistida por Mademoiselle Carton, un personaje alegre, travieso y torpe.

Poco a poco, las dificultades que encuentra la conferenciante minarán sus certezas y pondrán a su ayudante en el camino de una emancipación salvífica.

La conferencia burlesca de Agnès Larroque y Laure Seguette se basa en la tradición de los cuentos con moraleja, concebidos para advertir a los jóvenes de los peligros a los que se enfrentan en el mundo que les rodea. El slapstick, el teatro de objetos y la magia se utilizan para abordar temas serios como el abandono, la violencia y la muerte. A través de las dos grandes figuras del dúo burlesco: el opresor y el oprimido, la risa nos hace reflexionar sobre los estereotipos de los que los niños son a veces vectores o víctimas.

On vous raconte des histoires (Te contamos historias) trata de poner en movimiento la imaginación de los niños, su capacidad de evadirse y de comprender por sí mismos, para que no se dejen engañar?

Compañía del Viaje

Eine burleske und explosive Konferenz über Märchen!

Madame Train ist die größte Expertin für Märchen in Frankreich. Sie kennt 998 davon in- und auswendig. Als sehr realistische, autoritäre und fantasielose Persönlichkeit hält sie einen Vortrag über Märchen, wobei sie von Mademoiselle Carton, einer fröhlichen, schelmischen und tollpatschigen Persönlichkeit, unterstützt wird.

Nach und nach werden die Schwierigkeiten, auf die die Referentin stößt, ihre Gewissheiten erschüttern und ihre Assistentin in eine erlösende Emanzipation führen.

Die burleske Konferenz, die uns Agnès Larroque und Laure Seguette vorschlagen, beruht auf der Tradition der Warnmärchen, um die Jugend vor den Gefahren zu warnen, denen sie in der Welt um sie herum ausgesetzt ist. Slapstick, Objekttheater und Zauberei sind Mittel, um ernste Themen wie Verlassenheit, Gewalt und Tod anzusprechen. Anhand der beiden großen Figuren des Burlesque-Duos, dem Unterdrücker und dem Unterdrückten, regt das Lachen zum Nachdenken über die Stereotypen an, die Kinder manchmal verkörpern oder denen sie zum Opfer fallen.

Wir erzählen euch Geschichten, um die Fantasie der Kinder zu beflügeln, ihre Fähigkeit zu entfliehen und selbst zu verstehen, damit sie sich nichts vormachen lassen?

Compagnie du Détour

