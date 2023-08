RALLYE PEDESTRE 11 rue de la Libération Docelles, 16 septembre 2023, Docelles.

Docelles,Vosges

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2023, organisation d’un Rallye Pédestre pour découvrir la commune de Docelles d’Hier et d’Aujourd’hui

Durée du parcours : 1 H 30 – 2 H

Evénement gratuit

Accessible à tout public sans difficulté particulière

Petite restauration sur place. Tout public

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 17:30:00. 0 EUR.

11 rue de la Libération Salle Polyvalente sous la Mairie

Docelles 88460 Vosges Grand Est



As part of the Journées du Patrimoine 2023 (Heritage Days 2023), organization of a Pedestrian Rally to discover the commune of Docelles Yesterday and Today

Duration: 1 H 30 – 2 H

Free event

Accessible to all with no particular difficulty

Light refreshments on site

En el marco de las Jornadas del Patrimonio 2023, organización de un rally a pie para descubrir el municipio de Docelles en el pasado y el presente

Duración: 1 H 30 – 2 H

Evento gratuito

Accesible a todos sin ninguna dificultad particular

Refrigerio ligero in situ

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes 2023 Organisation einer Fußgänger-Rallye, um die Gemeinde Docelles von gestern und heute zu entdecken

Dauer der Strecke: 1 Std. 30 – 2 Std

Kostenlose Veranstaltung

Für jedes Publikum ohne besondere Schwierigkeiten zugänglich

Kleine Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-08-17 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES