CONFÉRENCE SUR LE CANAL DES VOSGES 11 rue de la Libération Docelles, 8 septembre 2023, Docelles.

Docelles,Vosges

Cette conférence-projection vous replongera dans l’histoire passionnante du canal des Vosges et de son réservoir de Bouzey, depuis leur construction jusqu’à nos jours.. Tout public

Vendredi 2023-09-08 20:00:00 fin : 2023-09-08 21:30:00. 0 EUR.

11 rue de la Libération salle polyvalente (sous la mairie)

Docelles 88460 Vosges Grand Est



This conference-projection will take you back into the fascinating history of the Canal des Vosges and its reservoir in Bouzey, from their construction to the present day.

Esta conferencia-proyección le adentrará en la fascinante historia del Canal de los Vosgos y su embalse de Bouzey, desde su construcción hasta nuestros días.

Diese Vortragsprojektion lässt Sie in die spannende Geschichte des Vogesenkanals und seines Reservoirs in Bouzey eintauchen, von ihrem Bau bis heute.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES