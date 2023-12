CONCERT TAN2EM & BB SOUL 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien, 1 décembre 2023, Cossé-le-Vivien.

Cossé-le-Vivien,Mayenne

Le chanteur des « HURLEMENTS D’LÉO » en concert à Cossé-le Vivien avec TAN2EM.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

11 Rue de la Libération Salle du FCC

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire



Les HURLEMENTS D?LÉO » singer in concert at Cossé-le Vivien with TAN2EM

El cantante de « HURLEMENTS D’LÉO » en concierto en Cossé-le Vivien con TAN2EM

Der Sänger von « HURLEMENTS D?LÉO » gibt ein Konzert in Cossé-le Vivien mit TAN2EM

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire