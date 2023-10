DÉGUSTATION DE BERNACHE 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux, 14 octobre 2023, Bellevigne-les-Châteaux.

Bellevigne-les-Châteaux,Maine-et-Loire

À l’occasion des vendanges et des vinifications, le domaine propose une dégustation de bernache : c’est à dire le jus de raisin qui commence tout juste à fermenter, encore un peu sucré et déjà pétillant !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

11 rue de la Judée Saint-Cyr-en-Bourg

Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



To coincide with the harvest and vinification, the estate offers a bernache tasting: the grape juice that has just begun to ferment, still a little sweet and already sparkling!

Coincidiendo con la vendimia y la vinificación, la finca ofrece una degustación de bernache: el zumo de uva que acaba de empezar a fermentar, todavía un poco dulce pero ¡ya espumoso!

Anlässlich der Weinlese und der Weinbereitung bietet das Weingut eine Gänseblümchenprobe an: das ist der Traubensaft, der gerade erst mit der Gärung beginnt, noch etwas süß und schon prickelnd ist!

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire