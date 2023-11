Théâtre – La station Champbaudet 11 rue de la gare Tournon-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Indre

Tournon-Saint-Martin Théâtre – La station Champbaudet 11 rue de la gare Tournon-Saint-Martin, 19 novembre 2023, Tournon-Saint-Martin. Tournon-Saint-Martin,Indre Théâtre comique par la compagnie du rideau rouge d’Azay-le-Ferron.

Dimanche 2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . 7 EUR.

Comedy theater by the compagnie du rideau rouge d'Azay-le-Ferron Teatro cómico de la compañía Rideau Rouge de Azay-le-Ferron Komisches Theater von der Compagnie du rideau rouge aus Azay-le-Ferron

