ATELIERS ARTISTIQUES À THÈMES – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS 11 Rue de la Fontaine Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers ATELIERS ARTISTIQUES À THÈMES – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS 11 Rue de la Fontaine Villeneuve-lès-Béziers, 3 janvier 2024, Villeneuve-lès-Béziers. Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-03 16:30:00 Virginie Roca ART vous invite à venir participer à ses ateliers à thèmes durant lequels vous pourrez apprendre différentes techniques artistiques. Voir l’affiche ou les horaires pour le détail des différents ateliers..

11 Rue de la Fontaine

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie

