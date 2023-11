ATELIER DESSIN-PEINTURE – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS 11 Rue de la Fontaine Villeneuve-lès-Béziers, 25 novembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Virginie Roca vous propose un mini cours d’histoire des arts avec un atelier dessin ou aquarelle sur le thème de l’art nouveau. Cet atelier est ouvert à tous, à partir de 9 ans..

2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

11 Rue de la Fontaine

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Virginie Roca offers a mini art history course with a drawing or watercolor workshop on the theme of Art Nouveau. This workshop is open to all, ages 9 and up.

Virginie Roca propone un minicurso de historia del arte con un taller de dibujo o acuarela sobre el tema del Art Nouveau. Este taller está abierto a todos a partir de 9 años.

Virginie Roca bietet Ihnen einen Minikurs in Kunstgeschichte mit einem Zeichen- oder Aquarell-Workshop zum Thema Jugendstil an. Dieser Workshop ist für alle ab 9 Jahren offen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE