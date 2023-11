ATELIER DESSIN-PEINTURE – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS 11 Rue de la Fontaine Villeneuve-lès-Béziers, 18 novembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Virginie Roca vous propose un atelier dessin-peinture à l’encre de chine ou à l’aquarelle durant lequel vous pourrez apprendre à dessiner. Et le tout, sur le thème de l’astronomie !

De 6 à 14 ans..

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 16:30:00. EUR.

11 Rue de la Fontaine

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Virginie Roca offers a drawing-painting workshop in Indian ink or watercolor, during which you can learn to draw. All on the theme of astronomy!

Ages 6 to 14.

Virginie Roca le propone un taller de dibujo y pintura en tinta china o acuarela, donde podrá aprender a dibujar. ¡Todo sobre el tema de la astronomía!

De 6 a 14 años.

Virginie Roca bietet Ihnen einen Workshop zum Zeichnen und Malen mit Tusche oder Aquarell an, bei dem Sie das Zeichnen lernen können. Und das alles zum Thema Astronomie!

Von 6 bis 14 Jahren.

