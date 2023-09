Vide-grenier de l’Amicale du personnel de la ville de Tarbes 11 rue de la Chaudronnerie Tarbes, 1 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Venez vous balader et en profiter pour chiner quelques vieux objets dont vous ferez bon usage !.

2023-10-01 08:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

11 rue de la Chaudronnerie TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take a stroll and find some old items you’ll be glad you did!

Acompáñenos a dar un paseo y a recoger algunos objetos viejos a los que podrá dar un buen uso

Machen Sie einen Spaziergang und nutzen Sie die Gelegenheit, um nach ein paar alten Gegenständen zu stöbern, die Sie gut gebrauchen können!

Mise à jour le 2023-09-15 par OT de Tarbes|CDT65