Début : 2024-10-24

fin : 2024-10-24 Valérie PERRAUD vous propose un jeûne les pieds dans l’eau !.

Labellisé par la Fédération Francophone de Jeûne et Randonnée depuis 2017, Valérie vous propose un jeûne les pieds dans l’eau ! Découvrez un jeûne diététique avec jus, tisanes et bouillon de légumes proposés chaque jour. Au programme : de superbes randonnées en bord de mer, une thalasso pour vous chouchouter, des conférences sur l’alimentation, atelier en olfactothérapie, un voyage sonore de 50 mn… De beaux moments pour un repos bien mérité dans un très beau gîte avec piscine, à moins de 10 minutes à pieds de la plage. Julie, naturopathe, vous propose aussi des massages pour les après-midis de repos, ainsi que son accompagnement pendant toute la semaine. Votre séjour de jeûne à Pornic vous offre de nombreux circuits de randonnée à pied. Des promenades 100% iodées, 100% nature.

Entre criques de sable, côte rocheuse préservée, pêcheries, plages et ports de plaisance, baladez-vous sur ce merveilleux sentier des douaniers. Formée à la pratique du jeûne, en toute sécurité, Valérie vous accompagne durant 6 jours avec professionnalisme, sans oublier sa bonne humeur légendaire !

C’est une occasion en or de prendre soin de vous et de faire une vraie pause… Les jeûneurs accompagnés de chiens sont les bienvenus. .

