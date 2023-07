Tissage – Isatisse 11, rue de Gonzague Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

ISATISSE est une micro-entreprise proposant des créations uniques en tissage artisanal.Ancienne archéologue de terrain international (Europe et Amérique du Sud), formée en arts appliqués, je me suis naturellement dirigée vers les techniques anciennes de tissage. J’explore toutes les variations et combinaisons des armures fondamentales pré-industrielles créant ainsi une signature racinaire dans mon tissage.Mon développement artistique s’est développé à travers la peinture, ma passion pour les couleurs et pour les fibres naturellesJe crée des accessoires de mode en pure matière noble aux propriétés thérapeutiques exceptionnelles pour soulager les douleurs musculaires et redonner aux fibres naturelles leur angle bienfaisant, sans irritation ni inconfort. Chaleur, douceur, légèreté et créativité sont mes choix majeurs (écharpes, étoles, chauffe-épaules, vestes…)Je me dirige également vers la création pour la décoration intérieure (tentures murales, tapis, plaids…)N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de projet spécifique (reconstitution historique, déco, mariages, musées, envies personnelles, etc)Vous pouvez passer à l’atelier sur RDV, n’hésitez pas à me contacter !Je vends également mes créations sur mon site internet !.

fin : . .

11, rue de Gonzague

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



ISATISSE is a micro-enterprise offering unique creations in handmade weaving.A former international field archaeologist (Europe and South America), trained in applied arts, I naturally turned to ancient weaving techniques. I explore all the variations and combinations of fundamental pre-industrial weaves, creating a root signature in my weaving.My artistic development has grown through painting, my passion for colors and for natural fibersI create fashion accessories in pure noble materials with exceptional therapeutic properties to relieve muscular pain and restore the beneficial angle of natural fibers, without irritation or discomfort. Warmth, softness, lightness and creativity are my main choices (scarves, stoles, shoulder warmers, jackets…)I’m also moving into interior design (wall hangings, rugs, plaids…)Don’t hesitate to contact me for any specific project (historical re-enactments, decorating, weddings, museums, personal desires, etc.)You can drop by the workshop by appointment, so don’t hesitate to contact me! I also sell my creations on my website!

ISATISSE es una microempresa que ofrece creaciones únicas tejidas a mano.Antigua arqueóloga de campo internacional (Europa y Sudamérica), formada en artes aplicadas, me orienté naturalmente hacia las técnicas antiguas de tejido. Exploro todas las variaciones y combinaciones de los tejidos preindustriales fundamentales, creando una firma de raíz en mi tejido.Mi desarrollo artístico ha crecido a través de la pintura, mi pasión por los colores y por las fibras naturalesCreo accesorios de moda en materiales nobles puros con propiedades terapéuticas excepcionales para aliviar el dolor muscular y devolver a las fibras naturales su ángulo beneficioso, sin irritación ni molestias. Calidez, suavidad, ligereza y creatividad son mis principales elecciones (bufandas, estolas, hombreras, chaquetas, etc.)También diseño para la decoración de interiores (tapices, alfombras, plaids, etc.)No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene un proyecto específico en mente (recreaciones históricas, decoración, bodas, museos, deseos personales, etc.)Puede venir al estudio con cita previa, ¡no dude en ponerse en contacto conmigo! También vendo mis creaciones en mi sitio web!

ISATISSE ist ein Kleinstunternehmen, das einzigartige handgewebte Kreationen anbietet.Als ehemalige Archäologin mit internationaler Tätigkeit (Europa und Südamerika) und Ausbildung in angewandter Kunst habe ich mich natürlich den alten Webtechniken zugewandt. Ich erforsche alle Variationen und Kombinationen der vorindustriellen Grundbindungen und schaffe so eine wurzelhafte Signatur in meinen Webarbeiten.Meine künstlerische Entwicklung hat sich durch die Malerei, meine Leidenschaft für Farben und für Naturfasern entwickelt.Ich entwerfe Modeaccessoires aus reinem Edelmaterial mit außergewöhnlichen therapeutischen Eigenschaften, um Muskelschmerzen zu lindern und den Naturfasern ihren wohltuenden Winkel zurückzugeben, ohne Reizungen oder Unbehagen. Wärme, Weichheit, Leichtigkeit und Kreativität sind meine wichtigsten Entscheidungen (Schals, Stolen, Schulterwärmer, Jacken…)Ich wende mich auch der Kreation für die Innendekoration zu (Wandbehänge, Teppiche, Plaids…)Zögern Sie nicht, mich bei Anfragen für spezifische Projekte zu kontaktieren (historische Rekonstruktion, Dekoration, Hochzeiten, Museen, persönliche Wünsche, usw.)Sie können auf RDV im Atelier vorbeikommen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren!Ich verkaufe meine Kreationen auch über meine Internetseite!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme