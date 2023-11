Au fil de l’Aumance- artisanat Noël 11, rue de Cacheloup Hérisson, 1 décembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

La boutique d’artisanat local « Au fil de l’Aumance » à Hérisson, sera exceptionnellement ouverte pour vous aider dans vos préparatifs de Noël!

Ouverte les Vendredis, Samedis et Dimanches du 1er au 24 Décembre 2023..

11, rue de Cacheloup Boutique Au fil de l’Aumance

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The local craft store « Au fil de l’Aumance » in Hérisson, will be exceptionally open to help you with your Christmas preparations!

Open Fridays, Saturdays and Sundays from December 1 to 24, 2023.

La tienda de artesanía local « Au fil de l’Aumance », en Hérisson, estará excepcionalmente abierta para ayudarle con sus preparativos navideños

Abierta los viernes, sábados y domingos del 1 al 24 de diciembre de 2023.

Der Laden für lokales Kunsthandwerk « Au fil de l’Aumance » in Hérisson ist ausnahmsweise geöffnet, um Ihnen bei Ihren Weihnachtsvorbereitungen zu helfen!

Geöffnet freitags, samstags und sonntags vom 1. bis 24. Dezember 2023.

Mise à jour le 2023-11-09 par OTI Vallée du Coeur de France